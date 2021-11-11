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Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Международного мемориала»*

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:16

Генпрокуратура подала иск о ликвидации правозащитной организации «Международный мемориал»* из‑за систематических нарушений законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили на сайте НКО.

По словам представителей «Международного мемориала», причиной обращения Генпрокуратуры стал отказ маркировать материалы организации как созданные НКО-иноагентом. Судебное заседание по вопросу ликвидации назначено на 25 ноября.

«Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования», — заявили правозащитники.

«Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации „Международного мемориала“ нет. Это политическое решение об уничтожении общества „Мемориал“ — организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека».
Представители «Международного мемориала»

*«Международный мемориал» признан Минюстом России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

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