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Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»*

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:24

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительское общества «Мемориал»*. Об этом правозащитная организация сообщила в твиттере.

Адвокат Мария Эйсмонт заявила, что решение суда будут обжаловать.

В ходе прений сторон представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров заявил, что «Международный Мемориал» спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, отметив, что организация «обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан». Иск о ликвидации в суде поддержали Минюст и Роскомнадзор.

Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала» 11 ноября. Причиной стали систематические нарушения законодательства об иностранных агентах — организация отказалась маркировать свои материалы как созданные НКО-иноагентом. В самом правозащитном центре сказали, что исполняли требования закона.

Юристы «Мемориала» заявили, что организация уже давно не выпускала публикации без маркировки, ставя соответствующие метки даже на визитках руководителей. Они отметили, что полученные за нарушения штрафы были оплачены.

В поддержку «Мемориала» высказались нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Михаил Горбачев. Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против давления на «Мемориал». Отказаться от планов по ликвидации центра «Мемориал» также призывали власти США и Евросоюза.

*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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