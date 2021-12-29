Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*

Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»* — дочернюю организацию «Международного Мемориала». Трансляцию заседания вела «Медиазона»*.

В ходе прений прокуратура заявила, что центр «систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента», чем нарушил Конституцию, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребенка.

Также прокурор настаивал, что лингвистическая экспертиза обнаружила в материалах на сайте «Мемориал» оправдание терроризма.

Адвокаты защиты указали на то, что нарушения, перечисленные прокуратурой, не могут считаться ни грубыми, ни неоднократными, а значит делать их основанием для ликвидации организации нельзя.

Экспертизу, на которую ссылалась прокуратура, они оценили как ненаучную и отметили, что другое исследование, проведенное по запросу правозащитников, показало, что в материалах центра нет признаков оправдания терроризма или экстремизма.

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать «Международный мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал»*.

В качестве аргументов для ликвидации обоих назывались нарушения закона об иноагентах (некоторые материалы организаций были без соответствующей маркировки), а также поддержка участников экстремистских групп.

Новость дополняется.

*«Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО-иностранными агентами, а «Медиазона» — СМИ-иноагентом.