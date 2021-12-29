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ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала»*

Семён Гудошников
Сегодня в 18:01

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей приостановить ликвидацию «Международного мемориала»* и правозащитного центра «Мемориал»*. Об этом говорится в телеграм-канале правозащитной организации.

В нем отмечается, что ликвидацию следует остановить до вынесения постановления ЕСПЧ по жалобе на закон об иностранных агентах, поданной в 2013 году 11-ю российскими НКО. Это была первая жалоба на российский закон об иноагентах, заявителями по ней выступили в том числе «Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал».

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать Международное общество «Мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал».

В качестве аргументов для ликвидации обоих назывались нарушения закона об иноагентах (часть материалов правозащитников была без соответствующей маркировки), а также поддержка участников экстремистских групп (некоторые члены запрещенных организаций были включены в списки политзаключенных, которые ведет «Мемориал»).

Юристы «Мемориала» заявили, что организация уже давно не выпускала публикации без маркировки, ставя соответствующие метки даже на визитках руководителей. Они добавили, что полученные за нарушения штрафы были оплачены.

Говоря о членах экстремистских групп, защита отметила, что и Россия, и ЕСПЧ признавали после публикаций «Мемориала» нарушение прав некоторых из этих людей. Юристы пояснили, что правозащитники требуют лишь справедливого суда для всех, а не показывают кого‑либо в положительном свете.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал Международное общество «Мемориал». А на следующий день такое же решение Мосгорсуд вынес в отношении центра «Мемориал». Защита намерена обжаловать судебные решения.

* Международное общество «Мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО — иностранными агентами.

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