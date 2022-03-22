Суд отказал «Мемориалу»* в отсрочке решения о ликвидации

Верховный суд России отказал правозащитной организации «Мемориал»* в приостановлении решения о ликвидации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья Алла Назарова также предупредила об ответственности за неисполнение судебного решения.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура выступила против исполнения предписания Европейского суда по правам человека о приостановке решения о ликвидации просветительского общества.

29 декабря 2021 года ЕСПЧ заявил, что ликвидацию «Мемориала» необходимо приостановить до рассмотрения жалобы на закон об иностранных агентах в Страсбурге.

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать международное общество «Мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал».

В качестве аргументов для ликвидации обоих назывались нарушения закона об иноагентах (часть материалов правозащитников была без соответствующей маркировки), а также поддержка участников экстремистских групп (некоторые члены запрещенных организаций были включены в списки политзаключенных, которые ведет «Мемориал»).

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». А на следующий день такое же решение Мосгорсуд вынес в отношении центра «Мемориал».

*«Мемориал» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.