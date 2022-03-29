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Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию 5 апреля. В список добавили мотоциклы и ноутбуки

Виктория Шанина
Сегодня в 8:43

Власти Японии утвердили список запрещенных к поставкам в Россию предметов роскоши и объявили дату введения меры. Более 20 наименований перестанут экспортировать с 5 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на японского министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

В перечень таких предметов роскоши вошло 21 наименование. Это алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, ювелирные и керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, легковые автомобили и мотоциклы, ноутбуки, часы из драгоценных металлов, рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат.

По словам министра, Япония продолжит поддерживать тесную координацию по вопросу антироссийских санкций с международным сообществом, в первую очередь, со странами «Большой семерки».

23 февраля, на следующий день после признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Япония объявила о введении первых санкций против страны. В частности, представителям республик Донбасса перестали выдавать визы, а их капиталы были заморожены. Первые ограничения также предусматривали запрет на экспортно-импортные отношения с республиками и операции с новым суверенным долгом России.

25 февраля, на следующий день после объявления Владимира Путина о начале «военной спецоперации» на территории Украины, Япония ввела новый пакет санкций в отношении России. Власти страны запретили выдавать визы россиянам и заморозили активы частных лиц и организаций, в том числе финансовых. Кроме того, Япония сообщила о торговых санкциях, которые коснулись экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Позже Япония ввела еще один пакет санкций, в этот раз — в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина. Также в санкционный список попали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

25 марта стало известно о расширении японских санкций. В санкционный список были включены еще 25 российских чиновников и бизнесменов либо их родственников. Среди них — глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, дети пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (Елизавета и Николай) и его супруга Татьяна Навка. Перечень попавших под ограничения компаний и организаций увеличился с 49 до 130 позиций.

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