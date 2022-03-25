Япония запретила экспорт предметов роскоши в Россию и расширила санкционные списки

Министерство иностранных дел Японии объявило о введении новых санкций против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В санкционный список были включены еще 25 российских чиновников и бизнесменов либо их родственников. В их числе глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, дети пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (Елизавета и Николай) и его супруга Татьяна Навка, а также родственники секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

Япония также ввела дополнительные экспортные санкции путем расширения перечня попавших под ограничения компаний и организаций с 49 до 130. В него попали судостроительные компании, производители электроники и техники, включая Амурский судостроительный завод и «Российские космические системы».

Кроме того, МИД Японии ввел запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Подробный список предметов, подходящих под это описание, будет представлен в ближайшее время.

23 февраля, на следующий день после признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Япония объявила о введении первых санкций против страны. В частности, представителям республик Донбасса перестали выдавать визы, а их капиталы были заморожены. Первые ограничения также предусматривали запрет на экспортно-импортные отношения с республиками и операции с новым суверенным долгом России.

25 февраля, на следующий день после объявления Владимира Путина о начале «военной спецоперации» на территории Украины, Япония ввела новый пакет санкций в отношении России. Власти страны запретили выдавать визы россиянам и заморозили активы частных лиц и организаций, в том числе финансовых. Кроме того, Япония сообщила о торговых санкциях, которые коснулись экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Позже Япония ввела еще один пакет санкций, в этот раз — в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина. Также в санкционный список попали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.