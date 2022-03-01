Япония объявила о санкциях против Путина и ряда компаний

МИД Японии объявил о введении санкций в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».

В список попали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Санкции также вводятся против 49 ведомств, банков и компаний. Среди них — ФСБ, ГРУ, АО «Сухой», РСК «МиГ», Ростех, Центробанк, ВЭБ и Промсвязьбанк.

В МИД пояснили, что активы физических лиц и банков будут заморожены, а «экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала», — запрещен.

Отмечается, что санкции приняты с учетом международной ситуации вокруг Украины в целях поддержания мира и безопасности.