«Ведомости»: VK Group перезапустит мессенджеры ICQ и MyTeams

VK Group готовит перезапуск сразу двух мессенджера ICQ и корпоративной платформы MyTeams. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Близкий к компании источник рассказал, что проект обсуждался в руководстве VK Group еще в середине февраля. На фоне санкций и приостановке в России деятельности зарубежных компаний, перезапуск ICQ «получил новый импульс» и стал обсуждаться с властями страны.

По словам неназванного федерального чиновника, к началу марта речь шла уже не только о восстановлении ICQ, но и запуске собственного корпоративного мессенджера VK. Собеседник издания также отметил, что оба проекта планируют реализовать к лету 2022 года.

Другой чиновник заявил «Ведомостям», что VK планирует ускорить запуск нового мессенджера, но не ICQ. Речь идет о запуске платформы на основе уже существующего MyTeams, который работает с 2019 года. После ребрендинга проект переименовали в VK Teams.

Чем именно новые версии мессенджеров будут отличаться от действующих, не уточняется. На вопросы «Афиши Daily» в VK Group не ответили.

4 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России Twitter и Facebook. 14 марта ведомство ограничило доступ к Instagram. Причиной стало решение Meta (Facebook, Instagram и WhatsApp), которое позволяет временно размещать посты в своих социальных сетях с призывом к насильственным действиям в отношении россиян.

Утром 16 марта стало известно, что корпоративный мессенджер Slack предупредил российских клиентов о приостановке бизнеса в России. Пользователей с платными тарифами переведут на бесплатный. Из‑за этого, например, в архиве переписок будет доступно только 10 тыс. сообщений.