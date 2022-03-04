Роскомнадзор: Twitter заблокирован в России

Социальная сеть Twitter заблокирована в России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

Ведомство ограничило доступ к ресурсу после требования Генпрокуратуры — оно было подано 24 февраля. С 1 марта Роскомнадзор начал вновь замедление трафика Twitter в России на стационарных компьютерах из‑за распространения якобы недостоверной информации о военных действиях на территории Украины.

Ранее РКН заблокировал и другую популярную соцсеть — Facebook. В ведомстве заявили, что это ответные меры на блокировку аккаунтов российских СМИ, среди которых были РИА «Новости», RT и «Звезда».

В ночь на 4 марта пользователи сообщили о проблемах с доступом к Facebook. Согласно сервису Downdetector, доступа к сайту не было у жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Самары, Челябинска и Екатеринбурга. Проблемы также возникали при попытке открыть приложение соцсети.