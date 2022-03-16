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Мессенджер Slack подтвердил ограничение работы сервиса в России

Виктория Шанина
Сегодня в 10:31

Корпоративный мессенджер Slack разослал российским клиентам письмо, в котором предупредил об остановке бизнеса в России и ограничении работы платформы на территории страны. Об этом пишет «Бумага», в распоряжение которой попало письмо.

Согласно заявлению компании, пользователей, подключенных к платному тарифу, переведут на бесплатный. Из‑за этого, например, в архиве переписок будет доступно только 10 тыс. сообщений. Новых участников из России нельзя будет добавить в «команды». Вернут ли юзерам деньги за подписку, не уточняется.

Как отмечает издание Axios, Slack начинает процесс отключения доступа к платформе для компаний из России. Данные удалены не будут, но компании, попавшие под санкции, не смогут получить к ним доступ как минимум до снятия ограничений.

За последние дни App Store и Play Store появилось много негативных отзывов о мессенджере Slack. Российские пользователи сообщали, что их рабочие пространства без предупреждения были удалены.

Некоторые юзеры обвинили платформу в удалении рабочего пространства на несколько тысяч человек. Другие заявили, что у них был оплачен годовой доступ. Официального заявления от компании на эту тему на тот момент не было.

Компания-владелец Salesforce объявила о прекращении работы с клиентами из России 7 марта. Но Slack в соответствующем заявлении не упоминался.

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