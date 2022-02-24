В Москве задержали 600 человек на несанкционированной акции

В центре Москвы сотрудники полиции задержали 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Вечером 24 февраля на Пушкинской площади собрались протестующие. Позже по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки прошли массовые шествия.

Ранее Следственный комитет предупредил об ответственности за организацию и проведение несанкционированных акций.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.