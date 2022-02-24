«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Закрыто авиапространство у границ Украины

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила полеты в семь аэропортов на юге России до 2 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Самолеты из Москвы не будут вылетать в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты», — указано в сообщении.

Сегодня, 24 февраля, Россия закрыла воздушное пространство близ украинской границы для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из‑за применения военной техники. Ранее ограничения на полеты на своей территории ввела Украина.

До 2 марта 12 аэропортов в южных городах России будут закрыты по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Не принимают пассажиров Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Сегодня Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины.

«Цель [операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

Глава государства объяснил старт военных действий уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.