СК предупредил об ответственности за участие в митингах и их организацию

Следственный комитет России предупредил об ответственности за организацию и проведение несанкционированных акций на фоне военной операции России на Украине. Сообщение опубликовано на сайте СК.

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной», — заявили в ведомстве, добавив, что «наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу».

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.