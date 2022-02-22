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HBO выпустил трейлер документального проекта об абьюзе Мэрилина Мэнсона над Эван Рэйчел Вуд

Юлия Онодэра
Вчера в 22:52

В сети появился трейлер документального проекта «Воскрешение Феникса», посвященного абьюзу над голливудской актрисой Эван Рэйчел Вуд со стороны ее бывшего бойфренда — рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Ролик опубликовали на ютьюб-канале HBO.

Судя по ролику, в кинопроекте Вуд рассказала о своем знакомстве с Мэнсоном, их дружбе, а затем и отношениях. Мать актрисы называет музыканта в трейлере «хищником», научившимся манипулировать людьми.

Также в фильме экс-подруга Мэнсона поделилась, как она осознала, что не была единственной, кто пострадал от его действий. Кроме того, Вуд рассказала, как стала активисткой, борющейся за права женщин на защиту от сексуального насилия.

Актриса призналась, что ей непросто было перестать сомневаться в том, что с ней случилось, и стыдиться этого, а затем публично заговорить о своем опыте и добиться, чтобы ее словам поверили.

«Воскрешение Феникса» выйдет на стриминговой платформе HBO 15 марта. Премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс». После этого СМИ сообщили, что в ленте Вуд обвинила Мэнсона в изнасиловании во время съемок клипа «Heart-Shaped Glasses» в 2007 году.

В абьюзе и манипуляциях Вуд обвинила бывшего возлюбленного еще год назад. Позднее музыканта обвинили в жестокости еще несколько женщин, в том числе бурлеск-танцовщица Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов», — она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь.

Девушек, состоявших в романтических отношениях с Мэнсоном, поддержала бывшая жена певца Дита фон Тиз и его экс-невеста Роуз МакГоуэн. Обе артистки отметили, что сами не сталкивались с абьюзивным поведением рок-звезды, но верят словам пострадавших.

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