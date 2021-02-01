Звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в абьюзе

Вуд рассказала, что Мэнсон стал ухаживать за ней, когда она была тинейджером. Позже он начал манипулировать ей и заставлял подчиняться ему.

«Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и призвать к ответственности индустрию, которая принимала его, пока он не разрушил еще больше жизней», — написала артистка.

Мэнсон и Вуд были в отношениях с 2007 по 2010 год. В 2018 году актриса выступила перед комитетом Палаты представителей по вопросам судопроизводства и рассказала, что находилась в абьюзивных отношениях с мужчиной, имя которого она тогда не стала уточнять. По ее словам, партнер насиловал, оскорблял и избивал ее, из‑за чего она опасалась за свою жизнь. По данным NME, после публикации Вуд еще как минимум четыре женщины выступили с обвинениями в адрес Брайана Уорнера (настоящее имя Мэрилина Мэнсона).