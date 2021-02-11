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esmebianco/Instagram Еще одна актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в абьюзе. Ей стала Эсме Бьянко из «Игры престолов»
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Еще одна актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в абьюзе. Ей стала Эсме Бьянко из «Игры престолов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:40

Британская актриса и бурлеск-танцовщица Эсме Бьянко, известная по сериалу «Игра престолов», обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии. Об этом сообщил The Cut.

Девушка познакомилась с рок-музыкантом, когда ей было около 23 лет. Бьянко нравилась музыка Мэнсона, она считала его «огромным образцом для подражания», но спустя несколько лет отношений с певцом актриса не называет его иначе, чем «монстром».

Хотя сам Мэнсон считает все обвинения в свой адрес «ужасными искажениями реальности», по словам Бьянко, он «почти уничтожил» ее. Певец, как утверждает актриса, пригласил ее в 2009 году на съемки клипа и истязал в течение трех дней.

Музыкант не давал девушке спать, вместо еды приносил ей кокаин и прибегал к БДСМ-практикам. Бьянко утверждает, что в течение долгого времени она продолжала верить, что все происходящее — часть работы над музыкальным видео.

Актриса покинула дом Мэнсона с синяками и порезами на теле, но считала их «просто частью бизнеса». О том, что рок-звезда совершил насилие, девушке рассказала соседка по комнате, управлявшая фетишистским ночным клубом и знавшая специфику БДСМ-практик.

Тем не менее, у Бьянко и Мэнсона завязался роман. Во время близости музыкант неоднократно оставлял на теле подруги синяки, но актриса игнорировала это. По ее словам, она хотела верить, будто действия возлюбленного нормальны.

В 2011 году Бьянко переехала к музыканту. После этого он начал контролировать каждый аспект ее жизни. Он говорил девушке, какую одежду она должна носить, не разрешал ей иметь собственный ключ от квартиры и диктовал, в какое время она должны спать.

«Я чувствовала себя заключенной. Я приходила и уходила по его желанию. Он полностью контролировал, с кем я разговаривала. Я звонила своей семье, спрятавшись в шкафу», — рассказала актриса.

Кроме того, Мэнсон изменял Бьянко с другими женщинами. Они, также как его друзья и сотрудники, были вынуждены потакать всем капризам певца. Если кто‑то возражал ему (например, включал обогреватель в доме), музыкант приходил в ярость.

После выхода в эфир «Игры престолов», где Бьянко сыграла проститутку, Мэнсон показал эпизод с ней своим гостям. Девушка была против демонстрации серии, поскольку представала в ней обнаженной, но музыкант не спрашивал ее мнения.

Коллеги Мэнсона подтвердили, что неоднократно видели синяки на теле Бьянко, а также становились свидетелями того, как он унижал ее — задирал ей юбку при посторонних и называл ее «своей шлюхой», комментируя части ее тела.

Актриса призналась, что она часто сильно напивалась в тот период и пребывала в диссоциативном состоянии, «паря над жизнью, как будто бы глядя на нее через сетчатый занавес». Бьянко считает, что за те два месяца, когда она жила с Мэнсоном, у нее мог развиться Стокгольмский синдром.

Девушка не рассталась с музыкантом даже после того, как тот порезал ее ножом. Однако последней каплей стал эпизод, когда Мэнсон преследовал ее по квартире с топором. После этого актриса тайком нашла квартиру и уехала из дома певца, пока он спал.

В 2018 году Бьянко выступила в сенате Калифорнии с речью о домашнем насилии. Тогда она впервые призналась, что была жертвой абьюзера, однако не назвала имя своего обидчика. Смелость рассказать правду о Мэнсоне ей придала Эван Рейчел Вуд, первой заявившая о жестокости музыканта.

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