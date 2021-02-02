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Роуз МакГоуэн поддержала Эван Рейчел Вуд, обвинившую Мэрилина Мэнсона в абьюзе

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:43

Американская актриса Роуз МакГоуэн, известная по сериалу «Зачарованные» и фильму «Планета страха», поддержала Эван Рейчел Вуд после того, как та обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в абьюзе.

МакГоуэн встречалась с Мэнсоном на протяжении трех с половиной лет и даже была помолвлена с певцом в начале 2000-х. «Когда он был со мной, он не был таким. Но это не имеет никакого отношения к тому, был ли он таким с другими до или после», — сказала актриса.

«Я глубоко сожалею о тех, кто пострадал от жестокого обращения и психических пыток Мэрилина Мэнсона. Когда я говорю, что Голливуд — это секта, я имею в виду индустрию развлечений, включая музыкальную индустрию. Культ защищает гниль на вершине. Это болезнь, которая должна быть остановлена», — заявила МакГоуэн.

По мнению актрисы, слава позволяет абьюзерам быть защищенными, поскольку они приносят индустрии прибыль. МакГоуэн пристыдила «всех тех, кто прикрывал монстров», и вступилась за жертв насилия.

«Пожалуйста, не задавайте вопрос „Почему им нужно было столько времени, чтобы выступить против?“, который стыдит одних жертв и мешает высказаться другим», — сказала артистка и добавила, что гордится Вуд и другими женщинами, раскрывшими правду о Мэнсоне.

Роуз МакГоуэн была одной из первых женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в харассменте и изнасилованиях в рамках движения #MeToo. В своей книге «Храбрая» она утверждала, что продюсер изнасиловал ее в 1997 году на кинофестивале «Сандэнс».

В прошлом году МакГоуэн также выступила против режиссера фильмов «Париж, я люблю тебя», «Небраска» и «О Шмидте» Александера Пейна. Она заявила, что Пейн развратил ее, когда ей было 15 лет, и потребовала извинений.

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