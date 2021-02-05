Дита фон Тиз прокомментировала обвинения в адрес Мэрилина Мэнсона

Фон Тиз призналась, что сама никогда не сталкивалась с насилием со стороны Мэнсона. «Детали, ставшие известными, не соответствуют моему личному опыту 7-летних отношений. Если бы не так, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — написала танцовщица.

Бывшая супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала обвинения в абьюзе, которые рок-музыканту предъявили актриса Эван Рейчел Вуд и еще несколько женщин. Она сделала заявление в своем инстаграме.

Тем не менее, фон Тиз поддержала женщин, рассказавших о манипуляциях Мэнсона, а также других жертв насилия. Она призвала людей, столкнувшихся с абьюзом, активно выступать и предпринимать шаги для решения этой проблемы.

«Абьюзу любого рода нет места ни в каких отношениях. Я призываю тех из вас, кто подвергся жестокому обращению, предпринять шаги к исцелению и набраться сил, чтобы полностью реализовать себя», — заявила фон Тиз.

Дита фон Тиз известна как фотомодель и танцовщица бурлеска. Она была замужем за Мэрилином Мэнсоном с 2005 по 2007 год. Пара рассталась из‑за неверности музыканта (предположительно, он изменил жене с Эван Рейчел Вуд) и его проблем с наркотиками.

Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон начал ухаживать за ней, когда она была еще тинейджером, а затем манипулировал ей и заставлял подчиняться. К ее обвинениям присоединились еще четыре женщины.

Их поддержала другая бывшая девушка музыканта — американская актриса Роуз МакГоуэн. Она, впрочем, также отметила, что Мэнсон не был абьюзером в отношениях с ней. «Но этом не имеет никакого отношения к тому, был ли он таким с другими», — подчеркнула МакГоуэн.