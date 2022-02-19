Фигуристы из США пойдут в Спортивный арбитражный суд. Они требуют награждения команд на Играх

Американские фигуристы планируют подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием провести награждение победителей командного турнира Олимпиады-2022. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей CAS.

Спортсмены уверены, что Международный олимпийский комитет (МОК) оттягивает церемонию вручения медалей, что провести е после завершения соревнований. Финал Олимпийских игр в Пекине запланирован на 20 февраля — фигуристы требуют наградить победителей до этой даты.

Письмо американцы направили президенту МОК Томасу Баху. В этом же документе сообщается, что обратятся в CAS с просьбой вынести решение до церемонии закрытия Игр.

«Церемония вручения медалей на Олимпийских играх — это не то, что можно повторить где‑либо еще. Спортсменов следует чествовать перед всем миром до того, как они покинут Пекин», — заявил исполнительный директор Федерации фигурного катания США Рэмзи Бейкер.

Командный турнир по фигурному катанию прошел 8 февраля. Российские спортсмены взяли золото, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о временном переносе награждения из‑за положительного допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин — лекарство для сердца.

Фигуристка была временно отстранена от соревнований. 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады.

14 февраля МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Камилы Валиевой, а также принял решение отменить церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований.

В короткой программе спортсменка взяла первое место. Победительницей произвольной программы стала Анна Щербакова, Валиева заняла четвертое место из‑за ряда ошибок на льду.