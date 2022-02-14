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Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире Олимпиады

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:22

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады. Об этом сообщает «Интерфакс».

CAS оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU).

Судьи решили, что «разрешение на отмену временного отстранения было уместным». «Отказ спортсменке в участии в личных соревнованиях в этих обстоятельствах нанес бы ей непоправимый ущерб», — отметили в CAS.

Причиной такого вердикта стал возраст фигуристки. Вследствие своего несовершеннолетия Валиева является защищенным лицом, а в кодексах ВАДА и РУСАДА нет информации о временном отстранении защищенных лиц.

Таким образом, фигуристка примет участие в личном турнире соревнования в женском одиночном катании 15 февраля. По результатам жеребьевки Валиева выступит 26-й по счету. Россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед под номерами 28 и 29.

8 февраля WADA объявило о временном переносе награждения российских фигуристов, которые взяли золото в командном турнире, из‑за положительного допинг-теста Валиевой. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин.

Фигуристка была временно отстранена от соревнований. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

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