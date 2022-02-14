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МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой

Денис Ламехов
Сегодня в 13:56

Международный олимпийский комитет решил не проводить церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине из‑за участия представительницы России Камилы Валиевой. Сообщение появилось на сайте организации.

Также МОК отменит церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований. Церемонии будут проведены, когда расследование случая Валиевой будет завершено.

В организации добавили, что «в интересах справедливости» допустят к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку, если Валиева окажется среди 24 лучших.

8 февраля ВАДА объявило о временном переносе награждения российских фигуристов, которые взяли золото в командном турнире, из‑за положительного допинг-теста Валиевой. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин.

Фигуристка была временно отстранена от соревнований. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Он оставил без удовлетворения апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU).

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