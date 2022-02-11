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Официально: в крови Камилы Валиевой нашли триметазидин. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд 8:41
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Официально: в крови Камилы Валиевой нашли триметазидин. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд

Виктория Шанина
Сегодня в 8:41

В допинг-пробах российской фигуристки Камилы Валиевой найден запрещенный препарат. Об этом «Коммерсанту» сообщило Международное агентство тестирования (ITA).

Проба была взята еще 25 декабря — во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. По ее результатам выяснилось, что Валиева принимала триметазидин. Издание Inside The Games писало об этом еще два дня назад, но официальное подтверждение появилось только сейчас.

Как отмечал журналист Василий Конов, триметазидин — препарат для улучшения работы сердца и снижения колебаний артериального давления. «Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Нет! Этот сердечный препарат никак не влияет на спортивные показатели», — сказал он.

Камила Валиева внесла большой вклад в победу сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, который завершился еще 7 февраля. Однако 8 февраля аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме заявила о положительном допинг-тесте Валиевой и награждение призеров временно отменили. По состоянию на утро 11 февраля, оно все еще не проведено.

Спортсменка была временно отстранена от соревнований. Как отмечает ITA, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение и фигуристка сможет продолжить выступления в Пекине и принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. Короткая программа запланирована на 15 февраля, а произвольная — на 17 февраля.

При этом, по информации ITA, Международный олимпийский комитет (МОК) планирует воспользоваться правом подать апелляцию на решение РУСАДА. Заявление будет рассмотрено выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS) до старта индивидуального турнира. После решения CAS Международный союз конькобежцев (ISU) сможет вынести решение по распределению медалей в командном турнире.

Источники «Коммерсанта» отмечают, что 15-летняя Камила Валиева относится к категории «защищенных спортсменов», которые не достигли 16-летнего возраста. К ним могут применяться более мягкие санкции в случае допинговых нарушений. Так, даже если спортсменка будет признана виновной, она может получить вплоть до предупреждения вместо дисквалификации.

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