Щербакова завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Валиева четвертая

Россиянка Анна Щербакова взяла золотую медаль в фигурном катании на Олимпийских играх в личном турнире. Об этом сообщает «Интерфакс».

Александра Трусова завоевала серебро. Победительница короткой программы Камила Валиева расположилась на четвертой строчке. На данный момент у российской команды 26 медалей: 5 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых.

Ранее Камила Валиева была временно отстранена от Олимпийских игр в Пекине из‑за положительного допинг-теста. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Он оставил без удовлетворения апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU).

В тот же день МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой. Комитет также принял решение отменить церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований.

15 февраля фигуристка завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Судьи оценили ее прокат в 82,16 балла, отрыв от второго места составил почти 2 балла.