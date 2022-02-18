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МОК заподозрил в деле Валиевой жестокое обращение с ребенком

Семён Гудошников
Сегодня в 11:33

Международный олимпийский комитет проверит, было ли в деле российской фигуристки Камилы Валиевой жестокое обращение с ребенком. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу МОК Томаса Баха.

Он заявил, что во время произвольной программы Валиевой «в каждом движении, в языке тела» было видно «огромное психологическое напряжение», которое она испытывала. После решающего выступления, во время которого фигуристка дважды упала, она покинула лед, скрывая слезы руками.

В зоне, где спортсменка ожидала объявления результатов, ее тренер Этери Тутберидзе стала спрашивать, почему спортсменка перестала сражаться.

«Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди, ее встречали. У меня даже мурашки по коже шли. Мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того чтобы ее приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась», — считает Бах.

«Является ли эта ситуация жестоким обращением с ребенком, нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», — отметил глава олимпийского комитета.

При этом, по его словам, МОК не полиция, поэтому не может провести формальное разбирательство, а возможные санкции «крайне ограничены». Он добавил, что «это вопрос, где нам нужна поддержка властей».

Бах также заявил, что МОК не виноват в том, что за двое суток до соревнований дело о допинг-тесте Валиевой рассматривалось в Спортивном арбитраже. По его словам, обязанность организации обеспечить справедливые состязания, а винить нужно тех, кто допустил попадание запрещенного вещества в организм фигуристки.

Ранее Камила Валиева была временно отстранена от Олимпийских игр в Пекине из‑за положительного допинг-теста. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин, который употребляют для улучшения работы сердца.

Сама спортсменка говорила, что препарат попал в ее организм из‑за лекарства ее дедушки. Она предполагает, что заражение произошло через посуду, которой они пользовались вместе, например, через стакан. Спортивный арбитражный суд считает, что такая версия возможна.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение фигуристки, чтобы она смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Он оставил без удовлетворения апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU).

В тот же день МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой. Комитет также принял решение отменить церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований.

По итогам короткой программы Валиева лидировала в личном турнире. Однако, совершив два падения в произвольной программе, заняла лишь четвертое место. Первые два достались россиянкам — Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

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