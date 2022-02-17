ВЦИОМ: более 60% россиян назвали необъективным расследование дела фигуристки Валиевой

62% опрошенных жителей России назвали «преимущественно необъективным» расследование дела фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Агентство добавляет, что пятая часть респондентов (21%) считает расследование скорее объективным, 17% россиян затруднились ответить.

57% опрошенных согласны с тезисом, что российские спортсмены не принимают допинг либо делают это реже, чем атлеты из других стран. «32% респондентов заявили, что наш спорт чист, а наши спортсмены не принимают допинг», — добавил Мамонов.

По его словам, значимо сократилась группа ответивших, что наши спортсмены принимают допинг так же, как и раньше: с 30% в 2019 году до 22% в 2022-м. «То есть, по мнению россиян, спорт все больше становится чистым, а конкурентная борьба все более справедливой», — заявил он.

Ранее Камила Валиева была временно отстранена от Олимпийских игр в Пекине из‑за положительного допинг-теста. Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови спортсменки нашли триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло отстранение, чтобы Валиева смогла принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Он оставил без удовлетворения апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU).

В тот же день МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой. Комитет также принял решение отменить церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров по итогам личных соревнований.

15 февраля фигуристка завоевала первое место в короткой программе в рамках личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Судьи оценили ее прокат в 82,16 балла, отрыв от второго места составил почти 2 балла.

По итогам личного турнира Камила Валиева стала четвертой. Золото завоевала другая российская спортсменка, Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой.