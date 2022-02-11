Набиуллина: концепция Минфина по регулированию криптовалют создает новые риски

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предложенная Министерством финансов концепция по регулированию, а не запрету криптовалют в России создает новые риски. Ее слова передает «Интерфакс».

«Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительство, и основной вывод, что предлагаемые правительством подходы <…> пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, и при этом создают новые угрозы», — заявила глава ЦБ.

По ее мнению, криптовалюта откроет масштабный канал для операций по обналичиванию и отмыванию средств. Набиуллина отметила, что Банк России на протяжении долгого времени боролся с незаконной деятельностью в финансовом секторе.

Довод о том, что легализация криптоактивов увеличит налоговые поступления, не учитывает, что легкость транзакций способна создать условия для ухода от налогов в экономике в целом, добавила она.

Среди прежних рисков глава Банка России назвала угрозы для благосостояния граждан, денежного обращения и финансовой стабильности страны.

Набиуллина заверила: «Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах. <…> Я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас плана Б никакого нет».

9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

Минфин выступил против инициативы ЦБ. Директор Департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.