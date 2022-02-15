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ЦБ вновь раскритиковал план Минфина по регулированию криптовалют и предложил поправки для их запрета

Денис Ламехов
Сегодня в 16:59

Банк России вновь раскритиковал план Министерства финансов по регулированию криптовалюты и предложил поправки для запрета ее оборота, пишет Forbes со ссылкой на письмо регулятора. ЦБ подтвердил отправку письма.

Согласно данным Forbes, Центробанк убежден, что вывод цифровых валют в легальное поле создаст условия для притока инвестиций в инструмент, который фактически «является финансовой пирамидой». Установка лимитов для неквалифицированных инвесторов не сможет нивелировать эти риски.

Концепция, в которой выделены квалифицированные инвесторы, подразумевает, что такие субъекты оценивают и взвешивают риски, обладая объемом финансовых знаний. При этом изменение стоимости криптовалют определяется по большей части спекулятивными факторами, передает Forbes слова ЦБ. В случае их запрета они способны потерять существенную часть стоимости — объем знаний окажется для инвесторов бесполезным, говорит регулятор.

Если в обороте криптоактивов будут участвовать регулируемые фининституты, инвесторы получат «иллюзию государственной защиты», утверждают в Банке России. Ведомство добавляет: в случае обвала криптовалютных курсов инвесторы потребуют возмещения убытков за счет средств бюджета.

Есть в сообщении Центробанка и ряд уже озвученных им аргументов против легализации криптовалют. Такие инструменты создают угрозу вывода денег из реальной экономики, фондового рынка и банковского сектора, риски для суверенитета денежно-кредитной политики государства и подрывают результаты ведущейся с середины 2010-х девалютизации, говорит ЦБ.

Появление официальных институтов, участвующих в организации оборота и обмена криптоактивов, не устранит анонимный сегмент, а создаст шлюз для отмывания нелегального дохода. Кроме того, в случае проблем на криптовалютном рынке со сложностями могут столкнуться сами официальные институты.

Созданный Росфинмониторингом сервис «Прозрачный блокчейн», по мнению ЦБ, также не решает большинства проблем. Он, например, не позволяет отследить цепочку отправителей и получателей целиком.

Индустрия майнинга не будет выгодна экономике страны, пишет регулятор: она связана не с технологическим ростом, а с дешевым электричеством. «Непроизводительный спрос» способен ограничить производство и поставить под угрозу энергоснабжение объектов на территории России.

На данный момент Банк России не видит возможности смягчить свою позицию ни по одному из пунктов возражений к концепции Минфина, говорит источник Forbes в ведомстве.

Что предлагает Центробанк? Запретить юридическим и физическим лицам деятельность, «способствующую организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории России или за ее пределами». Финансовым организациям запрещается владеть частными цифровыми валютами.

Банки будут вынуждены отказать плательщику в переводе, если в отношении лица, которому адресован перевод, есть сведения о вовлеченности в выпуск или оборот криптовалют в России или за ее пределами. Аналогичные ограничения распространят на операторов связи и почту.

9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

Минфин выступил против инициативы ЦБ. Директор Департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.

11 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предложенная Министерством финансов концепция по регулированию, а не запрету криптовалют в России создает новые риски.

Она отметила: «Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах. <…> Я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас плана Б никакого нет».

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