Кейт Бланшетт сыграет австралийскую монахиню, встретившую ребенка-аборигена, в драме «Новый мальчик»

Австралийская актриса Кейт Бланшетт снимется в фильме «Новый мальчик», который поставит обладатель «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля за картину «Самсон и Далилла» Уорвик Торнтон. Об этом сообщил Deadline.

Бланшетт сыграет монахиню, живущую в Австралии в 1940-х годах. По сюжету однажды ночью в монастырь, которым управляет женщина, придет 9-летний мальчик-сирота из числа аборигенов. Появление ребенка нарушит спокойствие главной героини и ее уединенного мира.

По словам авторов картины, в центре истории окажется духовная борьба и цена выживания. Бланшетт выступит в проекте не только исполнительницей центральной роли, но и продюсером наряду с Эндрю Аптоном, Джорджи Пим и Кэт Шелпер.

Торнтон самостоятельно разработает сценарий ленты. Фильм выпустят кинокомпании Dirty Films и Scarlett Pictures. Съемки начнутся в октябре 2022 года в Южной Австралии. Помимо Бланшетт, в картине снимутся Дебора Мейлман («2067: Петля времени») и Уэйн Блэр («Сапфиры»).

«Какая радость — наконец сотрудничать с Уорвиком, кинематографистом, чьей теплотой, остроумием и человечностью мы давно восхищались. Мы не можем дождаться начать работать с ним и замечательной Кэт Шерпер над реализацией этой поразительной истории», — сказала Бланшетт.

Кейт Бланшетт в данный момент работает над множеством картин. Недавно она появилась в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо и «Не смотрите наверх» Адама МакКея. Также она прикреплена к проектам «Время Армагеддона», «TAR», «Чемпионы», «Borderlands» и первому фильму Педро Альмадовара на английском языке.