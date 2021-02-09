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Джейми Ли Кертис снимется вместе с Кейт Бланшетт в экранизации игры «Borderlands»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:14

Звезда франшизы «Хэллоуин» и боевика «Правдивая ложь» Джейми Ли Кертис снимется вместе с Кейт Бланшетт в экранизации игры «Borderlands. Об этом сообщил Collider.

Бланшетт исполнит роль воровки по имени Лилит, а Кертис появится в проекте в качестве археолога Таннис. Также в фильме снимется Кевин Харт, он сыграет воина Роланда. Сценарий фильма напишет автор «Чернобыля» Крэйг Мэйзин, а режиссером выступит Илай Рот.

«Работа с культовой Джейми Ли Кертис была моей мечтой всей жизни, и я так взволнован тем, что она привнесет свой юмор, тепло и блеск в роль Таннис», — отметил Рот.

«Джейми уникальна тем, что ее персонажи обладают глубиной и многозначительностью, но также они всегда чрезвычайно увлекательны — она командует экраном», — добавил сотрудник студии Lionsgate Нэйтан Кахане.

Над фильмом будут работать, помимо Lionsgate, компании Arad Productions и Picturestar. Кроме того, в число продюсеров войдут основатель Gearbox (компания, разработавшая оригинальную игру) Рэнди Питчфорд и CEO Take-Two Interactive Штраусс Зелник.

«Borderlands» — серия видеоигр в жанре шутера, первая часть которой вышла в 2009 году. При создании игры разработчиков вдохновляли «Halo: Combat Evolved», франшиза «Diablo», а также фильмы «Безумный Макс».

Действие игр развивается на планете Пандоре. Люди стремятся колонизировать ее, но обнаруживают, что планета пуста и не слишком приветлива к новым поселенцам. Чтобы выжить на ней, колонисты пытаются найти таинственное Хранилище, где находятся технологии инопланетян.

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