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Кейт Бланшетт сыграет в драме «TAR». Ее снимет в Берлине Тодд Филд

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:34

Режиссер Тодд Филд, известный по фильмам «Как малые дети» и «В спальне», снимет драму под названием «TAR». Главную роль в нем исполнит двукратная лауреатка «Оскара» Кейт Бланшетт. Об этом сообщил Deadline.

Картину снимут по сценарию самого Филда. Детали сюжета пока держатся в тайне, однако известно, что действие ленты развернется в Берлине. Именно там режиссер намеревается провести съемки — их начало запланировано на сентябрь 2021 года.

Продюсировать кино будет компания Филда Standart Film Company вместе с Emjag Productions. К проекту прикреплены продюсеры Александра Милчан и Скотт Ламберт. Также в проекте участвует киностудия Focus Features.

«TAR» станет первым режиссерским проектом для Филда со времен мелодрамы «Как малые дети». Лента с Кейт Уинслет и Дженнифер Коннелли в центральных ролях вышла на экраны уже 15 лет назад.

Ранее стало известно, что Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в фильме «Время Армагеддона» и снимется с Джейми Ли Кертис в экранизации Borderlands. Актриса также спродюсирует драму «Королевская дрянь и высокая лошадь» и ленту «Ногти».

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