Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в фильме «Время Армагеддона». Об этом сообщил ScreenDaily.

Картину поставит создатель «Затерянного города Z» и «Маленькой Одессы» Джеймс Грэй. Он поставит автобиографическую драму, вдохновленную его детством в Нью-Йорке. Тогда в школе режиссера, где ранее учился Трамп, выступила его сестра.

«Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, и это самая странная фраза, которую я когда‑либо произносил. Она будет сниматься всего три дня, она делает мне одолжение. Ей предстоит произнести очень длинную речь», — рассказал Грэй.

Помимо Бланшетт, в фильме снимутся Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и Энн Хэтэуэй. Прокатом картины займется Focus Features. «Время Армагеддона» станет продолжением ленты Грэя «К звездам», в которой сыграл Брэд Питт.

«Это очень простые вроде как мемуары о том времени, когда мне было 12 лет осенью 1980 года, и о моем лучшем друге, о моих отношениях с ним и том, как я перешел из государственной школы в частную», — поделился ранее Грэй.