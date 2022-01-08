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Кейт Бланшетт сыграет главную героиню рассказов Лусии Берлин в экранизации от Педро Альмодовара

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

Австралийская актриса Кейт Бланшетт («Восемь подруг Оушена», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Властелин колец: Братство Кольца») сыграет главную роль в первом полнометражном фильме Педро Альмодовара на английском языке. Об этом пишет Variety.

Альмодовар снимет экранизацию культовой книги «A Manual for Cleaning Women: Short Stories» американской писательницы Лусии Берлин. В нем собраны 43 коротких рассказа про женщин, которые работают в самых разных сферах. Все истории объединены героиней Ней, которую и сыграет Бланшетт.

По информации Variety, проект находится на ранних стадиях разработки. Известно только, что продюсируют картину Эндрю Аптон и Коко Франчини из студии Кейт Бланшетт Dirty Films, а также Брайан Оливер и Брэдли Фишер — от кинокомпании New Republic Pictures.

Рассказы из «A Manual for Cleaning Women: Short Stories» публиковались между 1970-ми и 1990-ми годами, и тогда имели не очень большую базу поклонников. В 2015 годы все истории попали в один сборник и были переизданы в США — тогда книга и стала бестселлером.

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