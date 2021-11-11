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Бен Стиллер и Кейт Бланшетт снимутся в фильме «Чемпионы» — полнометражной адаптации сериала 1960-х

Юлия Онодэра
Вчера в 23:40

Американский актер Бен Стиллер («Семейка Тененбаум», «Дюплекс», «Ночь в музее») и австралийская актриса Кейт Бланшетт («Авиатор», «Золотой век», «Жасмин») сыграют в фильме «Чемпионы» по мотивам одноименного сериала 1960-х годов. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером проекта выступит сам Стиллер. Ранее он уже поставил такие картины как «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Солдаты неудачи» и «Образцовый самец». Во всех них он исполнил главные роли.

В новой ленте он предстанет в образе агента ООН, который терпит авиакатастрофу в Гималаях. Самолет падает в Тибете, где пострадавших находят представители высокоразвитой цивилизации. Они наделяют найденных людей сверхчеловеческими способностями.

Вернувшись в привычный мир, спасшиеся в авиакатастрофе люди решают встать на защиту закона, порядка и справедливости. В борьбе со злом им помогают новые физические и интеллектуальные возможности.

Фильм разрабатывают кинопродюсеры Брайан Оливер, Брэдли Фишер, Эндрю Аптон и Коко Франчини. Они сотрудничают с компаниями New Republic и Dirty Films. Бланшетт также выступает одним из продюсеров.

«„Чемпионы“ — это позабытая жемчужина, которая взволнует новое поколение тем же странным и великолепным образом, как и оригинальный сериал волновал нас. Я давно хотела поработать с Беном — режиссером и актером. Он один из самых увлеченных и разносторонних режиссеров, работающих сегодня», — сказала Бланшетт.

Оригинальный сериал «Чемпионы» выходил в Великобритании на телеканале NBC с 1968 по 1969 год. В шоу было 30 эпизодов, над ними работали сценарист Дэннис Спунер и продюсер Монти Берман.

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