Режим ЧП ввели во всем Казахстане. Авиакомпании начали отменять рейсы в города республики

Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Авиакомпании, в том числе российский «Аэрофлот» и белорусская «Белавиа», начали отменять рейсы в города республики. Об этом сообщил ТАСС.

В Алма-Ате протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана. В Талдыкоргане участники митингов разрушили памятник Нурсултану Назарбаеву. В Нур-Султане перестал работать интернет. Аэропорт Актау приостановил свою деятельность.

Официальные представители Латвии и Молдавии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Казахстан. Генконсульство США в Алма-Ате перешло на удаленный режим работы. В городе горят резиденция президента, мэрия и здание филиала телеканала «Казахстан».

Пострадали в ходе беспорядков уже более 500 человек. Протестующие ворвались в редакцию телеканала «Мир24» в Алма-Ате, захватили аэропорт и начали штурм здания Ауэзовского РОВД. Центр Алма-Алы перекрыт баррикадами из машин и скамеек.

В Павлодаре полиция проводит «массовые задержания» на главной площади, правоохранители используют светошумовые гранаты и спецтехнику, чтобы предотвратить штурм местной администрации.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что среди представителей правопорядка «есть убитые и раненые». Протестующих он назвал «толпами бандитствующих элементов», которые «избивают военнослужащих, издеваются над ними: голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины».

Ранее участники митингов ворвались в здания городской администрации в Алма-Ате и Актобе, правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов, а президент республики сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.