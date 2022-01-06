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Во время протестов в Казахстане задержаны 2298 человек. Погибли 18 силовиков и десятки митингующих

Семён Гудошников
Вчера в 20:43

К вечеру 6 января количество задержанных на протестах в Казахстане достигло 2298. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные республиканского МВД.

Погибли, по данным силового ведомства, 18 правоохранителей, 748 пострадали. Количество погибших гражданских лиц власти не называют. Утром 6 января полиция Алма-Аты сообщала о «ликвидации десятков участников беспорядков».

«Sputnik Казахстан» пишет, что алма-атинская полиция восстановила контроль над всеми зданиями госорганов в городе — бывшей резиденцией президента, акиматом — и площадью Республики. О взятии последней в МВД сообщали несколько раз, в СМИ появлялись кадры с большим количеством военных, которые стреляют в сторону площади.

Протесты в Казахстане начались 2 января из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно до 20 рублей). Власти Казахстана объяснили это тем, что торговля топливом была полностью переведена на товарные биржи.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В ряде крупных городов Казахстана митинги переросли в вооруженные столкновения с полицией. В Алма-Ате и Актобе митингующие проникли в здания администраций, бывшую резиденцию президента подожгли.

По всей стране объявили режим ЧС, на фоне протестов правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева, цены на сжиженный газ опустили до 50 тенге.

В Алма-Ате зафиксированы случаи мародерства в десятках магазинов, на офисы пяти телеканалов напали. Национальная палата предпринимателей страны оценила ущерб от беспорядков в 40 млрд тенге (около 7 млрд рублей).

Президент Токаев назвал митинги «террористической угрозой» и «подрывом целостности государства». По его словам, в стране действуют «международные террористические банды».

Токаев обратился в ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, за помощью. В организации согласились направить в Казахстан миротворческие силы «с целью стабилизации и нормализации обстановки». Из России в Казахстан прибыли подразделения ВДВ.

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