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Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет в 2022 году без участия знаменитостей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:31

Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет в 2022 году без традиционной красной дорожки, телевизионного шоу и участия знаменитостей. Об этом сообщил The Guardian.

Организаторам мероприятия не удалось договориться с телевещателями и известными личностями из‑за скандала, связанного с отсутствием инклюзивности в жюри премии. Знаменитости отказались вручать или получать награды.

В 2021 году от трансляции церемонии отказалась сеть NBC. Кроме того, более 100 компаний, занимающихся пиаром, также приняли решение не сотрудничать с Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) — организацией, проводящей «Золотой глобус».

С публичной критикой в адрес HFPA выступил ряд кинозвезд, в том числе Том Круз и Скарлетт Йоханссон. После этого церемонию решили провести 9 января в отеле The Beverly Hilton без участия прессы и посвятить ее благотворительным инициативам ассоциации.

В мае 2021 года организаторы «Золотого глобуса» объявили о реформировании жюри премии и иных мерах по обеспечению инклюзивности и этичности мероприятия. В декабре стали известны номинанты 2022 года.

«Золотой глобус» оказался в центре скандала в феврале этого года, когда СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA.

После этого от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности.

Бойкот премии начали поддерживать и актеры, в том числе Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, а Том Круз вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организаторам.

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