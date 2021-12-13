«Белфаст», «Дюна», «Власть пса»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе назвали номинантов 79-й премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Трансляция велась на сайте и на ютьюб-канале премии.
Церемония вручения награды состоится 9 ноября 2022 года. Ниже список номинантов в основных категориях (полный — здесь).
Лучшая драма
- «Белфаст», Кеннет Брана
- «Дюна», Дени Вильнев
- «Король Ричард», Рейнальдо Маркус Грин
- «Власть пса», Джейн Кэмпион
- «CODA: Ребенок глухих родителей», Сиан Хедер
Лучший режиссер
- Джейн Кэмпион, «Власть пса»
- Мэгги Джилленхолл, «Потерянная дочь»
- Дени Вильнев, «Дюна»
- Кеннет Брана, «Белфаст»
- Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»
Лучшая комедия или мюзикл
- «Сирано», Джо Райт
- «Не смотрите наверх», Адам МакКей
- «Лакричная пицца», Пол Томас Андерсон
- «Тик-так, БУМ!», Лин-Мануэль Миранда
- «Вестсайдская история», Стивен Спилберг
Лучший драматический сериал
- «Люпен»
- «Утреннее шоу»
- «Поза»
- «Игра в кальмара»
- «Наследники»
Лучший драматический актер
- Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»
- Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
- Махершала Али, «Лебединая песнь»
- Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
- Уилл Смит, «Король Ричард»
Лучшая драматическая актриса
- Кристен Стюарт, «Спенсер»
- Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фей»
- Николь Кидман, «Быть Рикардос»
- Леди Гага, «Дом Гуччи»
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
«Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена выдвинули в категории «Лучший фильм не на английском языке». В картине главную роль сыграл Юра Борисов, а сопродюсерами выступили Наталья Дрозд и Сергей Сельянов.