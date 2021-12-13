«Белфаст», «Дюна», «Власть пса»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе назвали номинантов 79-й премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Трансляция велась на сайте и на ютьюб-канале премии.

Церемония вручения награды состоится 9 ноября 2022 года. Ниже список номинантов в основных категориях (полный — здесь).

Лучшая драма

«Белфаст», Кеннет Брана

«Дюна», Дени Вильнев

«Король Ричард», Рейнальдо Маркус Грин

«Власть пса», Джейн Кэмпион

«CODA: Ребенок глухих родителей», Сиан Хедер

Лучший режиссер

Джейн Кэмпион, «Власть пса»

Мэгги Джилленхолл, «Потерянная дочь»

Дени Вильнев, «Дюна»

Кеннет Брана, «Белфаст»

Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»

Лучшая комедия или мюзикл

«Сирано», Джо Райт

«Не смотрите наверх», Адам МакКей

«Лакричная пицца», Пол Томас Андерсон

«Тик-так, БУМ!», Лин-Мануэль Миранда

«Вестсайдская история», Стивен Спилберг

Лучший драматический сериал

«Люпен»

«Утреннее шоу»

«Поза»

«Игра в кальмара»

«Наследники»

Лучший драматический актер

Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»

Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»

Махершала Али, «Лебединая песнь»

Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»

Уилл Смит, «Король Ричард»

Лучшая драматическая актриса

Кристен Стюарт, «Спенсер»

Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фей»

Николь Кидман, «Быть Рикардос»

Леди Гага, «Дом Гуччи»

Оливия Колман, «Незнакомая дочь»

«Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена выдвинули в категории «Лучший фильм не на английском языке». В картине главную роль сыграл Юра Борисов, а сопродюсерами выступили Наталья Дрозд и Сергей Сельянов.