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«Белфаст», «Дюна», «Власть пса»: объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:53

В Лос-Анджелесе назвали номинантов 79-й премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Трансляция велась на сайте и на ютьюб-канале премии.

Церемония вручения награды состоится 9 ноября 2022 года. Ниже список номинантов в основных категориях (полный — здесь).

Лучшая драма


  • «Белфаст», Кеннет Брана
  • «Дюна», Дени Вильнев
  • «Король Ричард», Рейнальдо Маркус Грин
  • «Власть пса», Джейн Кэмпион
  • «CODA: Ребенок глухих родителей», Сиан Хедер

Лучший режиссер


  • Джейн Кэмпион, «Власть пса»
  • Мэгги Джилленхолл, «Потерянная дочь»
  • Дени Вильнев, «Дюна»
  • Кеннет Брана, «Белфаст»
  • Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»

Лучшая комедия или мюзикл


  • «Сирано», Джо Райт
  • «Не смотрите наверх», Адам МакКей
  • «Лакричная пицца», Пол Томас Андерсон
  • «Тик-так, БУМ!», Лин-Мануэль Миранда
  • «Вестсайдская история», Стивен Спилберг

Лучший драматический сериал


  • «Люпен»
  • «Утреннее шоу»
  • «Поза»
  • «Игра в кальмара»
  • «Наследники»

Лучший драматический актер


  • Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»
  • Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
  • Махершала Али, «Лебединая песнь»
  • Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
  • Уилл Смит, «Король Ричард»

Лучшая драматическая актриса


  • Кристен Стюарт, «Спенсер»
  • Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фей»
  • Николь Кидман, «Быть Рикардос»
  • Леди Гага, «Дом Гуччи»
  • Оливия Колман, «Незнакомая дочь»

«Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена выдвинули в категории «Лучший фильм не на английском языке». В картине главную роль сыграл Юра Борисов, а сопродюсерами выступили Наталья Дрозд и Сергей Сельянов.

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