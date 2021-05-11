перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
zhirinovskiy/Instagram Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант». Ему не понравилась шутка
Жириновский хочет закрыть шоу «Вечерний Ургант». Ему не понравилась шутка 10:24
В школе в Казани открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли девять человек 10:15
Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» из‑за скандала с жюри премии 9:59
Annapurna показала шесть минут геймплея Twelve Minutes. Хоррор-игра выйдет в конце года 9:34
Минприроды: запасов нефти в России хватит на 59 лет, газа — на 103 года 8:45
Посмертный альбом DMX «Exodus» выйдет 28 мая Вчера в 21:10
Netflix/YouTube Вышел еще один трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы»
Вышел еще один трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы» Вчера в 20:40
St. Vincent в образе шпионки из 70-х в клипе «Down» Вчера в 20:05
Apple подала в суд на ФАС из‑за штрафа в 12 млн долларов Вчера в 19:00
Смерть архитектора Хельмута Яна, вакцинация в замке Дракулы и другие новости дня Вчера в 18:34 Дайджест
«Да здравствует хаос»: вышел дебютный трейлер нового «Венома» Вчера в 17:26
В Канаде на пляже нашли бутылку с посланием. Ученые предполагают, что ее выбросили с «Титаника» Вчера в 17:15
Благотворительный фонд «ЗООзащита»/«ВКонтакте» В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак
В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак Вчера в 16:40
Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы Вчера в 15:59
В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Процесс займет до пяти дней Вчера в 15:42
Языческие обряды и танцы вокруг костра в прощальном клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Тайна» Вчера в 15:05
Портреты победителей турнира по Call of Duty изобразили на стадионе в Warzone Вчера в 15:04
В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы Вчера в 14:20
semnasem/YouTube В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли
В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли Вчера в 13:59
Архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП. Среди его самых известных работ — Sony Center в Берлине Вчера в 13:05
Отключить рекламу

Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» из‑за скандала с жюри премии

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:59

Актер Том Круз вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организатору кинопремии — Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) — в знак протеста против недостаточного разнообразия среди членов жюри. Об этом сообщают CNN и Deadline со ссылкой на источники.

Том Круз удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль в фильмах «Джерри Магуайр» в 1997 году и «Рожденный четвертого июля» в 1990-м, а также получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в «Магнолии» в 2000 году.

«Золотой глобус» оказался в центре скандала в феврале этого года, когда СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящего из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA. 6 мая большинство членов ассоциации проголосовали за ее реорганизацию, но никаких конкретных изменений предложено не было.

После этого от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности. Бойкот премии начали поддерживать и актеры, в том числе Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон.

Накануне телекомпания NBC, которая традиционно ведет трансляции церемонии «Золотой глобус», объявила, что по тем же причинам не станет этого делать в 2022 году.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
CNN
Netflix
телеканал NBC
Люди
Том Круз
Марк Руффало
Скарлетт Йоханссон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить