Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» из‑за скандала с жюри премии

Актер Том Круз вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организатору кинопремии — Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) — в знак протеста против недостаточного разнообразия среди членов жюри. Об этом сообщают CNN и Deadline со ссылкой на источники.

Том Круз удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль в фильмах «Джерри Магуайр» в 1997 году и «Рожденный четвертого июля» в 1990-м, а также получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в «Магнолии» в 2000 году.

«Золотой глобус» оказался в центре скандала в феврале этого года, когда СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящего из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA. 6 мая большинство членов ассоциации проголосовали за ее реорганизацию, но никаких конкретных изменений предложено не было.

После этого от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности. Бойкот премии начали поддерживать и актеры, в том числе Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон.

Накануне телекомпания NBC, которая традиционно ведет трансляции церемонии «Золотой глобус», объявила, что по тем же причинам не станет этого делать в 2022 году.