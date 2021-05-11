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Премия «Золотой глобус» объявила о реформах на волне скандала с отсутствием инклюзивности в жюри

Семён Гудошников
Сегодня в 14:38

Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая организует «Золотой глобус», опубликовала на сайте премии список реформ и даты их проведения. Согласно планам HFPA, к концу мая организация будет вести поиск как минимум 20 новых членов жюри и параллельно вести работу над новым этическим кодексом.

К августу 2021 года, когда реформы должны завершиться, организаторы планируют распустить предыдущее руководство премии и выбрать новое. За этот же период HFPA обещает нанять консультанта по инклюзивности, ввести обязательное обучение своих членов по вопросам разнообразия и домогательств, а также организовать горячую линию для жалоб.

«Вне зависимости от следующей даты выхода в эфир „Золотого глобуса“ главным приоритетом для нашей организации остается внедрение изменений как можно быстрее и осмысленнее. Мы приглашаем наших партнеров по отрасли сесть за стол переговоров для совместной работы над системной реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в индустрии в целом», — сказано в заявлении.

«Золотой глобус» оказался в центре скандала в феврале этого года, когда СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA. 6 мая большинство членов ассоциации проголосовали за ее реорганизацию, но никаких конкретных изменений предложено не было.

После этого от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности. Бойкот премии начали поддерживать и актеры, в том числе Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, а Том Круз вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организаторам.

Накануне телекомпания NBC, которая традиционно ведет трансляции «Золотого глобуса», объявила, что по тем же причинам не станет показывать церемонию в 2022 году.

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