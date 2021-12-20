Юрист Иван Павлов* запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже

Юрист и основатель «Команды 29»** Иван Павлов* запустил правозащитный проект «Первый отдел». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Первый отдел» называет себя открытым сообществом адвокатов и правозащитников. В описании инициативы указано: «Мы защищаем в суде тех, кого незаконно обвинили в госизмене, шпионаже, незаконном получении или разглашении гостайны, а также ведем другие закрытые процессы».

При этом юристы «Первого отдела» готовы участвовать в гражданских и административных делах — например, помогать тем, кто хочет получить информацию о своих репрессированных родственниках или другие сведения, которые власти обязаны предоставить по закону, указано в заявлении.

8 ноября Минюст включил Павлова в реестр СМИ-иноагентов. В начале сентября юрист покинул Россию. В конце октября он заявил, что объявлен в розыск.

Павлову вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования») по делу Ивана Сафронова. Наказание по этой статье — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста, а также лишение адвокатского статуса.

«Команда 29» — неформальное правозащитное объединение юристов и журналистов, основанное в феврале 2015 года и заявившее о самоликвидации в июле 2021-го. Своей целью участники проекта называли сопротивление растущей закрытости государства в России.

* Павлов Иван Юрьевич внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** «Команда 29» признана нежелательной НПО решением Генпрокуратуры.