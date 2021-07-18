Правозащитное объединение «Команда 29» самоликвидировалось после блокировки сайта Роскомнадзором

«Команда 29» объявила о прекращении деятельности, чтобы обезопасить членов проекта от уголовного преследования. Об этом сообщается в телеграм-канале объединения.

16 июля по требования Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29». Причиной стало сотрудничество с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в перечень нежелательных организаций.

«Мы не согласны с этим. Выводы Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. „Команда 29“ не имеет никаких отношений с чешской НКО. Юристы оспорят отождествление, но прямо сейчас мы не можем игнорировать позицию силовиков».

В посте также отмечается, что «следующим шагом в атаке» на объединения может стать уголовное преследование членов «Команды» и ее сторонников. Поэтому продолжение деятельности «создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей».

«К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий», — пишут авторы проекта.

Адвокат и руководитель проекта Иван Павлов утверждает, что власти «сделали все чтобы криминализировать деятельность и даже само название „Команда 29“». По его словам, юристы «К29» продолжат свою деятельность в «личном качестве».

«Команда 29» — неформальное правозащитное объединение юристов и журналистов, которое существовало с февраля 2015 года. Своей целью участники проекта называют сопротивление растущей закрытости государства в России.