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Адвокату Ивана Сафронова запретили общаться со своим подзащитным

Семён Гудошников
Сегодня в 12:55

Ивану Павлову, который представляет юридические интересы экс-журналиста Ивана Сафронова, запретили общаться со своим подзащитным. Об этом адвокат рассказал в своем телеграм-канале.

В конце апреля на Павлова завели уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова. Экс-журналист, который уже больше года находится в СИЗО, стал свидетелем по этому делу и недавно был допрошен.

«Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон», — написал адвокат.

Павлову, по его словам, вменяют два обстоятельства — что он передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и что рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о появлении в деле анонимного свидетеля под псевдонимом Ландер. Юристу грозит штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста.

Иван Павлов входил в сообщество адвокатов «Команда 29», которая специализировалась на защите обвиняемых в госизмене, разглашении государственной тайны и шпионаже. Юристы объединения защищали ФБК и Штабы Навального*, ученого Виктора Кудрявцева и пострадавших от действий силовиков.

В июле Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29» по требованию Генпрокуратуры, которая заявила о сотрудничестве организации с нежелательной в России чешской НКО. После этого объединение юристов самоликвидировалось, чтобы обезопасить своих членов от уголовного преследования.

* ФБК внесен в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией (как и Штабы Навального)

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