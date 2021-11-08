Адвоката Ивана Павлова и еще четырех сотрудников «Команды 29»* признали иноагентами

Министерство юстиции России включило в список СМИ — иностранных агентов адвоката Ивана Павлова*. Он защищает обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Реестр иноагентов также пополнили Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова. Все они были участниками правозащитного объединения «Команда 29»*. В июле оно самоликвидировалось после блокировки сайта Роскомнадзором.

В начале сентября Иван Павлов покинул Россию. В конце октября он заявил, что объявлен в розыск.

Павлову вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования»). Наказание по этой статье — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста, а также лишение адвокатского статуса.

Следствие считает, что он передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене и рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о появлении в деле анонимного свидетеля под псевдонимом Ландер.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью. В «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли.

* Павлов Иван Юрьевич внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев Максим Владимирович и Скворцова Елена Сергеевна внесены Минюстом в реестр иноагентов.

*** «Команда 29» признана нежелательной НПО решением Генпрокуратуры.