Центр Гамалеи: зараженные «Омикрон»-вариантом россияне были вакцинированы

Россияне, вернувшиеся из ЮАР и зараженные «Омикрон»-вариантом коронавируса, были до этого вакцинированы. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что у пациентов с «Омикроном» болезнь протекает в легкой форме. «Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет», —сказал Гинцбург.

По его словам, специалисты Центра Гамалеи взяли у инфицированных мазки и выделили образец «Омикрон»-штамма. Микробиолог добавил, что им уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса.

Первое заражение штаммом, изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько — в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 55 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

«Омикрон» обладает большим по сравнению с другими известными штаммами числом мутаций в шиповидном S-белке, который коронавирус использует для проникновения в клетку в процессе инфицирования. Это означает, что «Омикрон» потенциально может быть более заразным и лучше обходить защиту вакцин.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.