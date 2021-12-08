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Университет Гонконга опубликовал первую фотографию «Омикрон»-штамма

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:22

Ученые из университета Гонконга смогли сделать первый снимок «Омикрон»-штамма.

Они опубликовали фотографию с малым увеличением клетки (слева) и с большим увеличением инфицированной клетки (справа).

На первом снимке показана клетка Vero E6 почки обезьяны после заражения коронавирусом. При «Омикрон»-штамме фотография показала повреждение клетки с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

На втором снимке — увеличенная инфицированная клетка Vero E6. На нем видны скопления вирусных частиц с шипами в форме короны.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала «Омикрон» и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые обнаружили в южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в 57 странах, включая Россию, Великобританию, Бельгию, Италию, Германию, Нидерланды, Чехию, Австрию, Гонконг и Австралию.

С 28 ноября границы России закрыты для прибывающих из нескольких южноафриканских стран, в том числе и из ЮАР. С 2 декабря в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

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