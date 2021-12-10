Илон Маск продал акции еще на 1 млрд долларов и задумался о смене профессии

На следующий день Маск опубликовал твит, в котором заявил, что подумывает уйти с работы и стать блогером. На данный момент он является гендиректором Tesla и SpaceX , а также руководителем стартапа Neuralink и компании The Boring Company.

Издание получило доступ к документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно данным ведомства, 9 декабря миллиардер продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по 6,24 долларов за бумагу и еще 934 тыс. акций примерно за 963 млн долларов.

Основатель Tesla Илон Маск продал очередной крупный пакет акций компании. В этот раз общая стоимость проданных ценных бумаг составила более 970 млн долларов, пишет Bloomberg .

«Подумываю о том, чтобы уволиться с работы и стать блогером на полную ставку»

В начале ноября Илон Маск провел в соцсети опрос о том, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, которые стоят 21 млрд долларов. Идею поддержали 57,9% проголосовавших из 3,5 млн участников опроса. Пока бизнесмен выполнил только часть сделки, продав акции на 5 млрд долларов.

Таким образом Маск раскритиковал предложенный правительством США «налог на миллиардеров». Демократы выдвинули идею обложить налогом акции и другие активы богатейших людей страны, чтобы профинансировать социальную программу Джо Байдена.

После публикации твита с предложением проголосовать за или против продажи ценных бумаг Маск за два дня потерял 50 млрд долларов — акции Tesla резко пошли вниз.

Однако он все еще остается самым богатым человеком в мире — Forbes оценивает его состояние в 263 млрд долларов. Это на 63 млрд превышает состояние второго человека в рейтинге Джеффа Безоса.

Первую строчку в рейтинге журнала Forbes Илон Маск занял в конце сентября благодаря росту цен акций Tesla. В начале ноября по той же причине он стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов.