Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск продал акции компании Tesla на 5 млрд долларов после того, как за это проголосовали пользователи Twitter. Данные появились в реестре Комиссии по ценным бумагам США.
Forbes пишет, что это лишь третий случай, когда Маск продает ценные бумаги Tesla, начиная с 2010 года — именно тогда компания вышла на биржу. На текущий момент это самая крупная продажа бизнесмена.
Всего Маску предстоит избавиться от 10% всех акций компании, которые находятся в его владении — на момент публикации опроса эта доля стоила около 21 млрд долларов. Идею о продаже ценных бумаг поддержали 57,9% проголосовавших. Еще до завершения опроса Маск пообещал выполнить решение пользователей, каким бы оно ни оказалось. Всего свои голоса отдали 3,5 млн человек.
Пост основателя Tesla появился 6 ноября. «В последнее время много говорится о нереализованном доходе от ценных бумаг как о средстве ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla», — написал Маск.
Так он критиковал предложенный правительством США «налог на миллиардеров». Демократы выдвинули идею обложить налогом акции и другие активы богатейших людей страны, чтобы профинансировать социальную программу Джо Байдена.
После публикации твита с предложением проголосовать за или против продажи ценных бумаг, Маск за два дня потерял 50 млрд долларов — акции Tesla резко пошли вниз.
Однако он все еще остается самым богатым человеком в мире — разница с состоянием второго богатейшего человека Безоса после падения составила 83 млрд долларов. В начале ноября основатель Tesla стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов, но Forbes Real Time на данный момент оценивает этот показатель в 281 млрд долларов.