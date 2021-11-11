Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск продал акции компании Tesla на 5 млрд долларов после того, как за это проголосовали пользователи Twitter. Данные появились в реестре Комиссии по ценным бумагам США.

Forbes пишет, что это лишь третий случай, когда Маск продает ценные бумаги Tesla, начиная с 2010 года — именно тогда компания вышла на биржу. На текущий момент это самая крупная продажа бизнесмена.

Всего Маску предстоит избавиться от 10% всех акций компании, которые находятся в его владении — на момент публикации опроса эта доля стоила около 21 млрд долларов. Идею о продаже ценных бумаг поддержали 57,9% проголосовавших. Еще до завершения опроса Маск пообещал выполнить решение пользователей, каким бы оно ни оказалось. Всего свои голоса отдали 3,5 млн человек.