Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов

1 ноября состояние Илона Маска достигло 311 млрд долларов. Он стал первым человеком, превысившим отметку в три сотни, пишет Business Today.

Маск занимает первое место в списке богатейших людей мира Forbes. Следом идет Джефф Безос, а разрыв между ними составляет 116 млрд долларов.

190 млрд из капитала Маска поступило от его компании Tesla, 40,3 — от частных активов и 6,30 — из других источников. Резкий рост состояния бизнесмена связан с подорожанием акций Tesla. 1 октября ценные бумаги торговались по 739 долларов, а к началу ноября этот показатель вырос до 1187 долларов.

О том, что Илон Маск вновь стал богатейшим человеком в мире Forbes сообщил в конце сентября. Акции Tesla выросли до 791,36 доллара, что стало максимальным показателем с февраля 2021-го и позволило Маску стать богаче на 3,8 млрд долларов. Тогда его состояние оценили в 203,4 млрд долларов.

В конце октября Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes (271,3 млрд долларов). Это произошло после серьезного роста стоимости акций Tesla — они подорожали 25 октября на 13% на фоне сделки компании с Hertz о поставке 100 тыс. электромобилей.