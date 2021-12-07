Героиня рекламы «Вкусвилла» с ЛГБТ-семьей вошла в список влиятельных женщин мира по версии Би-би-си

Психотерапевт и ЛГБТ-активистка Юма, ставшая героиней рекламы «Вкусвилла» с ЛГБТ-семьей, вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Би-би-си. Об этом cообщило издание.

Би-би-си отметило, что Юма занялась активизмом после принятия в России закона о «гей-пропаганде». В частности, она предоставляет психологическую помощь ЛГБТ-людям из Чечни, «которые говорят, что их пытали российские полицейские в 2017–2018 годах».

Также в перечень включили афганскую поэтессу Лиму Аафшид, кенийскую супермодель Халиму Аден, уэльского парламентария Наташу Асгар, ирландского историка Кэтрин Корлесс, иранскую художницу Шамсию Хассани и индонезийского эколога Мию Кришну Пративи.

Кроме того, в списке оказались дизайнер Вера Ванг, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, балерина Хлоя Лопес Гомес и филантроп Мелинда Френч Гейтс, которая ранее заняла пятую позицию в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

«Половину списка составляют женщины из Афганистана, некоторые из них выступают под псевдонимами и без фотографий для их безопасности», — отметили составители перечня. Таким образом они хотели отразить достижения и отдать должное мужеству афганок.

Юма стала известна широкой аудитории после участия ее семьи, в том числе дочери и ее невесты, в рекламной кампании сети магазинов «Вкусвилл». Реклама возмутила ряд покупателей, и героиням начали поступать угрозы и оскорбления. «Вкусвилл» удалил статью и принес извинения читателям за задетые чувства, а сам материал назвал ошибкой штата авторов. Юме и ее близким же пришлось уехать из России.